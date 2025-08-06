Vidal se desmarca del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza: “No vale todo por un cargo”

A pesar de que su mandato como diputada finaliza a fin de año, Vidal confirmó que no se sumará al nuevo armado electoral, ni siquiera bajo un espacio propio. “No vale todo por un cargo. No estoy de acuerdo con ir juntos con LLA. Sería incoherente que sea parte de esa lista”, expresó la ex gobernadora bonaerense en diálogo con La Nación.