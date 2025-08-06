Vidal se desmarca del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza: “No vale todo por un cargo”

Tras oficializarse el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones de octubre, una de las figuras históricas del espacio amarillo, María Eugenia Vidal, marcó su distancia y descartó su participación en esa alianza.
A pesar de que su mandato como diputada finaliza a fin de año, Vidal confirmó que no se sumará al nuevo armado electoral, ni siquiera bajo un espacio propio. “No vale todo por un cargo. No estoy de acuerdo con ir juntos con LLA. Sería incoherente que sea parte de esa lista”, expresó la ex gobernadora bonaerense en diálogo con La Nación.
Una posible candidatura de Vidal como diputada seguía sobre la mesa, pero solo si se concretaba una alianza con fuerzas como la UCR, el GEN y la Coalición Cívica, en lo que se perfilaba como un “Juntos por el Cambio 2.0”. Sin embargo, esa alternativa también fue descartada tras sus últimas declaraciones.
“No sería ético que lo haga. No voy a ser candidata ni hacer campaña. Pero tampoco salto de un partido a otro en año electoral”, afirmó Vidal, en alusión directa a quienes abandonaron el PRO para sumarse a otros espacios.
Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo: La Libertad Avanza y el PRO competirán juntos en CABA
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el exmandatario Mauricio Macri concretaron este martes el esperado acuerdo político que une a La Libertad Avanza (LLA) y al PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Fuentes de ambos espacios confirmaron a Infobae que competirán en una misma boleta en las elecciones nacionales de octubre.
Se trata de una alianza estratégica tras semanas de versiones cruzadas, que se selló a través de una negociación directa entre Macri y Milei, sin la intervención de Jorge Macri ni Cristian Ritondo, habituales negociadores del PRO en Provincia.
El pacto electoral contempla que el PRO se quedará con el quinto y sexto lugar en la lista de diputados nacionales por CABA, posiciones con potencial de resultar electas. A cambio, el partido fundado por Macri resignará el uso de sus símbolos tradicionales, como el color amarillo o el nombre "PRO", replicando el modelo de boleta acordado en la provincia de Buenos Aires.
En cuanto al Senado, el acuerdo establece que la lista será encabezada por figuras de La Libertad Avanza, posiblemente con Patricia Bullrich al frente, aunque se baraja la inclusión de un dirigente cercano a Macri como suplente.
Aunque durante la campaña local de mayo hubo fuertes cruces entre libertarios y macristas, la necesidad de evitar una derrota electoral en el bastión porteño motivó el acercamiento. “Mauricio lo ve como una posibilidad de no salir terceros”, señalaron desde Uspallata, sede del gobierno de la Ciudad.
Este acuerdo se suma al ya cerrado en Buenos Aires y a las negociaciones abiertas en Tucumán y Entre Ríos, donde la fusión de listas aún se encuentra en etapa de definición. En Chubut, en cambio, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres ya rechazó públicamente una alianza con LLA, calificándola de “error conceptual”.