El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

Sobre el rol que jugará el PRO dentro del espacio libertario, Trápani sostuvo que aún no está definido si integrarán listas con candidatos propios. “Hay muchos cuadros nuevos que se han sumado al camino del cambio, que tal vez no tuvieron lugar en otros espacios. Si ellos consideran que alguno puede aportar desde una candidatura, el abanico está abierto. Pero lo importante es que esto no es un acuerdo de sellos ni de dirigentes, sino de ideas”, remarcó.