El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO formalizó su integración al Frente La Libertad Avanza en la provincia. Así lo confirmó a LA GACETA Alejandro Trápani, uno de los referentes del espacio, quien explicó que la decisión responde a una coincidencia ideológica y estratégica con el armado que encabeza Lisandro Catalán en Tucumán.
“Nosotros veníamos conversando con La Libertad Avanza desde hace tiempo. Al principio hubo altibajos, sobre todo porque ellos atravesaban un proceso interno muy complejo. Pero una vez normalizado su partido, con Catalán como presidente, los vínculos institucionales se formalizaron y empezamos a avanzar”, explicó.
El dirigente aclaró que la decisión no fue impuesta desde Buenos Aires, sino que responde a una lógica propia del PRO tucumano. “Independientemente de lo que pase en Ciudad o Provincia de Buenos Aires, acá entendimos que era necesario sumarnos. En otras etapas también coincidimos con otras fuerzas, como Fuerza Republicana. Ahora creemos que La Libertad Avanza, que fue quien ganó las elecciones tanto a nivel nacional como en Tucumán, debe conducir. Y nosotros acompañar”, afirmó.
Sobre el rol que jugará el PRO dentro del espacio libertario, Trápani sostuvo que aún no está definido si integrarán listas con candidatos propios. “Hay muchos cuadros nuevos que se han sumado al camino del cambio, que tal vez no tuvieron lugar en otros espacios. Si ellos consideran que alguno puede aportar desde una candidatura, el abanico está abierto. Pero lo importante es que esto no es un acuerdo de sellos ni de dirigentes, sino de ideas”, remarcó.
Consultado sobre la posible “invisibilización” del PRO dentro del armado libertario, como ha ocurrido en otras provincias, Trápani relativizó el planteo: “No nos preocupa eso. Ya pasó con Cambiemos o Juntos por el Cambio, donde el PRO nunca puso su sello por encima del frente. Lo que importa es empujar políticas de cambio, no el color de la boleta”.
El dirigente también hizo una autocrítica al espacio: “Entre 2015 y 2023 hubo dirigentes que hoy enfrentan a La Libertad Avanza, pero en su momento usufructuaron los beneficios del PRO. Hoy muchos no entienden que cuando uno pierde, tiene que acompañar. Nosotros lo entendemos así: si la gente votó este rumbo, nuestra obligación es respaldarlo”, enfatizó.
Finalmente, valoró la apertura del actual liderazgo libertario en Tucumán: “Lisandro Catalán no está contaminado por años de política. Escucha, propone y consulta. Eso genera un espacio interesante de trabajo conjunto. Ojalá podamos construir algo más sólido pensando en 2027”, concluyó.