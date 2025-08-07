LA GACETA te lleva a vivir Atlético Tucumán- Rosario Central desde adentro

Este sábado a las 20.45, el Monumental José Fierro será escenario de un encuentro histórico: Atlético Tucumán recibe a Rosario Central, en un partido que promete emociones intensas. Uno de los principales atractivos que tendrá el encuentro será la presencia de Ángel Di María, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.