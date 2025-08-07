LA GACETA te lleva a vivir Atlético Tucumán- Rosario Central desde adentro

Este sábado a las 20.45, el Monumental José Fierro será escenario de un encuentro histórico: Atlético Tucumán recibe a Rosario Central, en un partido que promete emociones intensas. Uno de los principales atractivos que tendrá el encuentro será la presencia de Ángel Di María, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.
Y como parte de esta cita imperdible con el deporte, LA GACETA te invita a participar de un sorteo exclusivo. Tenés la chance de ganar uno de los dos pares de entradas para ver el partido desde la tribuna y ser testigo de este momento inolvidable.
¿Cómo participar?
Completá el siguiente formulario con tus datos:
Tenés tiempo hasta mañana, viernes 8 de agosto a las 14 hs, momento en el que se anunciarán los ganadores.
Un duelo vibrante
El "Decano" buscará hacer valer la localía ante un Rosario Central que llega con una figura estelar y renovadas expectativas. Di María, ídolo nacional y protagonista clave en la conquista de la tercera estrella para la Selección, se perfila como uno de los grandes atractivos de la fecha.
No te pierdas esta oportunidad única de alentar desde la tribuna, vivir la pasión y disfrutar del espectáculo en vivo.
¡Participá y viví el fútbol de la mejor manera con LA GACETA!