Todo lo que tenés que saber sobre el operativo de seguridad para el duelo entre Atlético Tucumán y Rosario Central

2. Control total del ingreso visitante

Desde la madrugada del sábado se pondrá en marcha la fase central del operativo, que contempla la llegada de los hinchas visitantes por la ruta 34, a través del puesto fronterizo de Las Cejas. Desde allí, serán escoltados por las fuerzas policiales directamente hasta el estadio, sin permitir que se desplacen solos por la ciudad ni que acampen en plazas, parques o estaciones de servicio. "No se permitirá ningún incidente ni aglomeración de personas sin entrada que intenten ingresar", advirtió Girvau. Los colectivos que transporten hinchas sin ticket serán identificados y no se les permitirá descender.