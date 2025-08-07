Todo lo que tenés que saber sobre el operativo de seguridad para el duelo entre Atlético Tucumán y Rosario Central

El regreso del público visitante al Monumental marcará un hito este fin de semana en Tucumán. Para garantizar que la experiencia sea una verdadera fiesta y evitar cualquier incidente, la Policía de nuestra provincia ya diagramó un amplio operativo de seguridad que comenzará este viernes y se extenderá hasta después del partido entre Atlético y Rosario Central, programado para el sábado a las 20.45.
"En ese aspecto el operativo está superblindado y superdiagramado", afirmó en diálogo con "Fuerte al medio", la propuesta deportiva de LG Play, el jefe de la Policía, Joaquín Girvau, quien explicó punto por punto el dispositivo que se implementará.
1. El operativo comenzará con el arribo del plantel "Canalla"
La primera fase se activará este viernes con la llegada del plantel de Rosario Central. La Policía acompañará su traslado hasta el hotel, en donde quedarán concentrados, asegurando un arribo sin inconvenientes.
2. Control total del ingreso visitante
Desde la madrugada del sábado se pondrá en marcha la fase central del operativo, que contempla la llegada de los hinchas visitantes por la ruta 34, a través del puesto fronterizo de Las Cejas. Desde allí, serán escoltados por las fuerzas policiales directamente hasta el estadio, sin permitir que se desplacen solos por la ciudad ni que acampen en plazas, parques o estaciones de servicio. "No se permitirá ningún incidente ni aglomeración de personas sin entrada que intenten ingresar", advirtió Girvau. Los colectivos que transporten hinchas sin ticket serán identificados y no se les permitirá descender.
3. Cinco filtros de seguridad y "Tribuna Segura"
El acceso a la tribuna visitante tendrá cinco filtros de seguridad, con presencia de infantería y unidades especiales. Se aplicará el programa "Tribuna Segura", por lo que será obligatorio presentar entrada física y DNI. El estadio abrirá sus puertas a las 16, dos horas antes del inicio del encuentro.
4. Corte de calles y acceso al estadio
Desde las 15 se implementará un amplio corte de calles en un radio de tres cuadras alrededor del estadio, principalmente en calle Perú y las arterias aledañas, para garantizar una circulación fluida y segura. "Queremos brindar tranquilidad, protección y agilidad", señaló Girvau.
5. Tolerancia cero a los desmanes
La Policía anticipó que actuará con firmeza frente a cualquier intento de disturbio, tanto antes como después del partido. "Cualquier persona que, después de un resultado adverso, quiera causar desmanes fuera del estadio quedará presa en Tucumán", advirtió el jefe policial. Los infractores serán puestos a disposición de la Justicia.
6. Los visitantes serán los primeros en dejar el estadio
Una vez finalizado el partido, y sin excepciones, los primeros en abandonar el Monumental serán los hinchas de Rosario Central. "Nadie saldrá 15 minutos antes del partido; terminarán de ver el espectáculo como corresponde", aseguró Girvau. Luego, se iniciará el operativo de egreso controlado.
7. Sin problemas con los socios de Atlético
El comisario confirmó que no se esperan inconvenientes con el ingreso del público local, dado que se trata de socios con ingreso controlado. La prioridad será agilizar el acceso visitante y garantizar la convivencia pacífica tanto fuera como dentro del estadio.
8. Una fiesta en paz
La expectativa por el regreso del público visitante a los estadios tucumanos es alta y el operativo está preparado para estar a la altura. “La idea es que sea una verdadera fiesta. Si surge algún problema, se actuará en consecuencia”, concluyó Girvau.