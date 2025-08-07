 Feng Shui: el verdadero significado de hallar dinero en la calle y qué hacer con él
Secciones
SociedadActualidad

Feng Shui: el verdadero significado de hallar dinero en la calle y qué hacer con él

Para esta filosofía, nada ocurre por casualidad: todo responde a un flujo energético.

Hace 8 Min

Encontrarse dinero tirado en la calle no sería simplemente un golpe de azar. Desde la mirada del Feng Shui, este hecho tiene un significado especial y se asocia con la llegada de energías positivas relacionadas con la abundancia. Para esta filosofía, nada ocurre por casualidad: todo responde a un flujo energético.

Cómo usar un objeto de cocina para atraer la abundancia en agosto, según el Feng Shui

Cómo usar un objeto de cocina para atraer la abundancia en agosto, según el Feng Shui

De acuerdo con esta antigua práctica china, cuando aparece dinero en el camino, se lo debe tomar y agradecer con intención. Este gesto no solo es simbólico, sino que también fortalece la conexión con la prosperidad. Es una señal del universo que invita a abrirse a nuevas oportunidades.

El significado de encontrar plata en la calle, según Feng Shui

Una manifestación energética con distintos significados:

-Símbolo de buena suerte: se interpreta como una muestra de que las energías del universo están actuando a tu favor para atraer prosperidad. Es una señal que confirma que vas por buen camino y que el dinero circula en sintonía con vos.

-Reconocimiento del valor energético del dinero: el dinero no se percibe únicamente como algo material, sino como una fuente de energía beneficiosa que se suma a tu campo vibracional.

-Un regalo del universo: se ve como una especie de obsequio simbólico, resultado de tu actitud y acciones positivas. Representa un recordatorio para mantener viva la gratitud y la confianza en la abundancia.

¿Por qué siempre hay que recoger el dinero encontrado?

-Activás la energía de la abundancia: al tomar ese dinero, estás abriéndote simbólicamente a recibir la prosperidad que el universo te ofrece. Es un gesto que reafirma tu disposición a aceptar lo bueno que llega a tu vida.

-Evitás cerrar el flujo energético: dejarlo pasar podría interpretarse como una negativa inconsciente a recibir abundancia. Esto puede bloquear el movimiento positivo de la energía que estabas generando.

-Refuerza la gratitud y el enfoque positivo: al levantarlo con una actitud agradecida, fortalecés tu conexión con la energía de la prosperidad. Esto te ayuda a mantener una mentalidad receptiva y enfocada en nuevas oportunidades.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Para qué sirve aplaudir dentro de la casa, según el Feng Shui?

¿Para qué sirve aplaudir dentro de la casa, según el Feng Shui?

¿Cómo impacta el desorden del hogar en nuestra salud?: cansancio, desgano y estrés

¿Cómo impacta el desorden del hogar en nuestra salud?: cansancio, desgano y estrés

Goteras, puertas trabadas y ventanas rotas: qué significan los desperfectos en una casa, según el Feng Shui

Goteras, puertas trabadas y ventanas rotas: qué significan los desperfectos en una casa, según el Feng Shui

Cómo usar un objeto de cocina para atraer la abundancia en agosto, según el Feng Shui

Cómo usar un objeto de cocina para atraer la abundancia en agosto, según el Feng Shui

El tiempo es crucial: lo primero que tenés que hacer al realizar una transferencia por error

El tiempo es crucial: lo primero que tenés que hacer al realizar una transferencia por error

Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
2

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
3

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
4

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
5

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Derrota del Gobierno en Diputados: qué decretos cayeron y qué se viene en el Senado
6

Derrota del Gobierno en Diputados: qué decretos cayeron y qué se viene en el Senado

Más Noticias
El caso “Coya” Rojas: condena a perpetua, vínculos con Tucumán y polémica por beneficios carcelarios

El caso “Coya” Rojas: condena a perpetua, vínculos con Tucumán y polémica por beneficios carcelarios

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

Tragedia en un show de Damas Gratis en Colombia: violenta pelea dejó un muerto y cinco heridos

Tragedia en un show de Damas Gratis en Colombia: violenta pelea dejó un muerto y cinco heridos

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Rige una alerta amarilla por tormentas: ¿cuándo vuelve el frío y en qué provincias?

Rige una alerta amarilla por tormentas: ¿cuándo vuelve el frío y en qué provincias?

Comentarios