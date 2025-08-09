La avena y los riñones: ¿un aliado o un enemigo para tu salud renal?

Cuidar la salud de nuestros riñones es fundamental para el bienestar general. Una alimentación equilibrada, junto con hábitos saludables, es clave para mantener estos órganos vitales en óptimas condiciones. En este escenario, la avena, un cereal popular por sus beneficios nutricionales, a menudo genera dudas: ¿es beneficiosa para los riñones o podría perjudicarlos si se consume a diario?