 "San Cayetano siempre cumple": cientos de tucumanos le piden pan, trabajo y salud en su día
Secciones
LG PlayBuen día

"San Cayetano siempre cumple": cientos de tucumanos le piden pan, trabajo y salud en su día

Como cada siete de agosto, muchas personas se acercan a la parroquia a renovar su fe en el santo patrono del pan y del trabajo. Horarios de las misas vespertinas.

Hace 1 Hs

Desde las primeras horas del jueves, cientos de tucumanos comenzaron a llegar a la parroquia de San Cayetano, en Brígido Terán al 900, para participar de la fiesta patronal en honor al santo del pan y del trabajo. Como cada siete de agosto, los fieles se acercan a agradecer, renovar promesas y pedir por salud, empleo y bienestar para sus familias.

"Hace 30 años que vengo. Siempre pido por la familia, por la salud y para que estemos mejor. No está fácil la vida, hay mucha gente en la calle. Hay que pedir por todos”, contó José, uno de los devotos que no falta nunca. La promesa -dijo- es constante: “venir siempre”.

San Cayetano convoca, une y moviliza. Jóvenes servidores del colegio homónimo ayudan a organizar el ingreso de fieles, reparten agua y pan, y asisten a los peregrinos que llegan con mochilas llenas de esperanzas. “Este año se esperan unas 50.000 personas. Desde las 6 de la mañana estamos recibiendo gente”, explicó uno de los organizadores.

captura de video

El templo está colmado de gestos: flores, espigas, imágenes, banderas y velas. Afuera, los puesteros venden claveles, escobitas, velitas, ajos y banderitas. “El ajo se lleva para las buenas energías”, dice María Luz, que desde hace años trabaja los siete de agosto en las inmediaciones de la parroquia.

Horarios de misas

La celebración litúrgica se extiende durante todo el día. Estas son las misas previstas para hoy:

16:00 – Misa central (la más concurrida)

19:00 – Misa vespertina

21:00 – Última misa del día

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
2

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
3

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
4

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
5

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

Más Noticias
Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Comentarios