"San Cayetano siempre cumple": cientos de tucumanos le piden pan, trabajo y salud en su día

Desde las primeras horas del jueves, cientos de tucumanos comenzaron a llegar a la parroquia de San Cayetano, en Brígido Terán al 900, para participar de la fiesta patronal en honor al santo del pan y del trabajo. Como cada siete de agosto, los fieles se acercan a agradecer, renovar promesas y pedir por salud, empleo y bienestar para sus familias.
"Hace 30 años que vengo. Siempre pido por la familia, por la salud y para que estemos mejor. No está fácil la vida, hay mucha gente en la calle. Hay que pedir por todos”, contó José, uno de los devotos que no falta nunca. La promesa -dijo- es constante: “venir siempre”.
San Cayetano convoca, une y moviliza. Jóvenes servidores del colegio homónimo ayudan a organizar el ingreso de fieles, reparten agua y pan, y asisten a los peregrinos que llegan con mochilas llenas de esperanzas. “Este año se esperan unas 50.000 personas. Desde las 6 de la mañana estamos recibiendo gente”, explicó uno de los organizadores.
El templo está colmado de gestos: flores, espigas, imágenes, banderas y velas. Afuera, los puesteros venden claveles, escobitas, velitas, ajos y banderitas. “El ajo se lleva para las buenas energías”, dice María Luz, que desde hace años trabaja los siete de agosto en las inmediaciones de la parroquia.
Horarios de misas
La celebración litúrgica se extiende durante todo el día. Estas son las misas previstas para hoy:
16:00 – Misa central (la más concurrida)
19:00 – Misa vespertina
21:00 – Última misa del día