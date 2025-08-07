"San Cayetano siempre cumple": cientos de tucumanos le piden pan, trabajo y salud en su día

Desde las primeras horas del jueves, cientos de tucumanos comenzaron a llegar a la parroquia de San Cayetano, en Brígido Terán al 900, para participar de la fiesta patronal en honor al santo del pan y del trabajo. Como cada siete de agosto, los fieles se acercan a agradecer, renovar promesas y pedir por salud, empleo y bienestar para sus familias.