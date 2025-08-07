 Día de San Cayetano: cómo venerar al santo en nuestra casa
Día de San Cayetano: cómo venerar al santo en nuestra casa

Los rituales pueden realizarse el séptimo día de cada mes.

Hace 3 Hs

Cada 7 de agosto millones de argentinos conmemoran a San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo. Además de las celebraciones católicas que se llevan a cabo en capillas de todo el país, al santo también se puede venerar en las casas con algunos rituales particulares.

San Cayetano, un presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, en 1671 fue proclamado santo por el papa Clemente X. Según la Iglesia Católica es patrón de los gestores administrativos, así como de las personas que buscan trabajo y los desempleados. Por tal motivo, es llamado "Padre de Providencia" o "Padre de la Providencia", y "Patrono del pan".

Los rituales para venerar a San Cayetano pueden realizarse hoy, pero también son recomendados para cada séptimo día del mes.

Día de San Cayetano: cinco rituales de abundancia y prosperidad

- Poner dinero debajo de la imagen de San Cayetano: sus feligreses aseguran que, para que no falte la abundancia monetaria en la casa, no debe faltar dinero debajo de la imagen del santo.

- "San Cayetano alcancía": para este ritual se debe usar su imagen como bien dice el título, en forma de alcancía, guardando dinero todos los días. Solo puede romperse esta "alcancía" el 7 de agosto. Varios afirman que dicho dinero se multiplica en horas solamente.

- Tapar la cara del niño Jesús en sus brazos: muchos afirman que éste es el ritual más eficaz, ya que San Cayetano "se asusta" y atrae dinero en pocas horas.

- Hacer una promesa: este ritual es como cualquier otro, solamente que la promesa a San Cayetano tiene que ser sí o sí por 10 años.

- Escribirle una carta y quemarla: por último, este ritual es para encontrar trabajo y se debe realizar todos los días.

