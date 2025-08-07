Día de San Cayetano: cómo venerar al santo en nuestra casa

San Cayetano, un presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, en 1671 fue proclamado santo por el papa Clemente X. Según la Iglesia Católica es patrón de los gestores administrativos, así como de las personas que buscan trabajo y los desempleados. Por tal motivo, es llamado "Padre de Providencia" o "Padre de la Providencia", y "Patrono del pan".