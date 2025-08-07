Otro golpe para Boca: Juan Sebastián Verón rechazó el plan de Juan Román Riquelme por la figura de Estudiantes

Las razones del rechazo son varias. Ascacíbar, con contrato vigente hasta diciembre de 2027, es una pieza clave para Eduardo Domínguez y el equipo está a punto de afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, con 28 años, el mediocampista todavía tiene proyección y valor de reventa. Su pase está tasado en al menos seis millones de dólares. Rojo, por el contrario, atraviesa su etapa final en Boca: tiene 35 años, antecedentes de lesiones y apenas cinco meses de contrato por delante.