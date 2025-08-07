Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
Tucumán tuvo un trío de asesinos seriales
Scarone y sus discípulos fueron condenados por cometer tres crímenes en seis meses. El caso Conti generó dudas. El mito urbano de Monteros
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
IDEÓLOGO. Alberto Scarone murió cuando cumplía la condena.
Por
Micaela Pinna Otero
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Monteros
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán
Adriana Reinoso Cuello
Inseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un multiple campeón contó cuáles son las claves para llegar de la mejor forma al Trasmontaña 2025
Con el foco en las demandas del mercado, comienzan los primeros cursos de FECPA
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Ulises Rosell: “‘Presente continuo’ es una película sobre el amor”
El deseo habita todas las creaciones de Susy Shock
A 80 años de la bomba atómica
Más Noticias
La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel
Un multiple campeón contó cuáles son las claves para llegar de la mejor forma al Trasmontaña 2025
Campero explicó por qué no apoyó a Sánchez para los próximos comicios
Sergio Mansilla, sobre la interna del PJ: “Las divergencias las tenemos que resolver adentro”
La intendenta Rossana Chahla se tomó licencia
Recuerdos fotográficos: 1968. “Alboroto por una minifalda”
Israel prepara la ocupación total de Gaza
La Unsta celebra sus 60 años mirando el origen para pensar el futuro
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más