Audiencia interrumpida: alarma y evacuación en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi

En el segundo día del juicio por abuso sexual que enfrenta Julieta Prandi contra su ex marido, Claudio Contardi, una inesperada alarma de monóxido de carbono interrumpió la declaración de una testigo y obligó a la evacuación de la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana.
Las alarmas se activaron durante el testimonio de una amiga de la modelo. El tribunal decretó un cuarto intermedio debido a un posible escape de monóxido en la sala, que es bastante pequeña. "Al principio nadie entendía nada, pero se confirmó que era un escape y se está solucionando para poder continuar con el juicio", detalló Sergio Farella desde el lugar para el programa "Puro Show".
El incidente generó suspicacias en el panel del programa. "¿Es la primera vez que ocurre algo así? Ayer Contardi intentó cancelar el juicio, y hoy pasa esto. Parece una acumulación de casualidades", comentaron.
Farella confirmó que el incidente fue sorpresivo y añadió que existen "cosas raras" en torno al juicio, que incluyen "recelo de los jueces con el manejo de la prensa".
El periodista resaltó la coincidencia del incidente con la declaración de una amiga de Prandi. "Sorprendió absolutamente a todos que sonaran las alarmas justo cuando estaba declarando Verónica", insistió.