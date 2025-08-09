 El secreto para mejorar la cocción de las legumbres: por qué conviene sumar vinagre al agua
Secciones
SociedadEstilo de vida

El secreto para mejorar la cocción de las legumbres: por qué conviene sumar vinagre al agua

Un ingrediente simple que mejora la digestión, realza el sabor y conserva mejor los platos preparados con legumbres.

Hace 2 Hs

Más allá de su uso como aderezo o conservante, el vinagre de manzana se ha convertido en un aliado clave en la cocina, especialmente al preparar legumbres como porotos, lentejas, garbanzos y habas. Su acidez no solo potencia el sabor de los alimentos, sino que también genera beneficios concretos durante la cocción y en la posterior digestión.

Una de sus principales ventajas es que ayuda a mantener la piel de los granos firme, evitando que se rompan o deshagan con facilidad. Este efecto no solo mejora la presentación del plato, sino que también favorece su digestión, algo fundamental si se considera que muchas legumbres pueden causar sensación de pesadez o gases por la presencia de oligosacáridos.

Según un artículo de la Canadian Digestive Health Foundation, la falta de ácido estomacal puede dificultar la digestión, pero la incorporación de ácido extra, como el del vinagre de manzana, podría estimular su producción y facilitar la descomposición de los alimentos.

Además, algunos especialistas señalan que este tipo de vinagre mejora la absorción del hierro presente en las legumbres sin afectar su sabor ni valor nutricional. Sin embargo, su consumo excesivo no está recomendado: podría dañar el esmalte dental, irritar la garganta, provocar molestias estomacales, reducir los niveles de potasio e incluso agravar síntomas de úlceras.

Por otra parte, el sitio especializado Healthline resalta que el vinagre de manzana equilibra el sabor de las comidas sin necesidad de añadir sal y, además, prolonga la conservación de los platos en el refrigerador gracias a sus propiedades como conservante natural.

En la misma línea, un artículo de la Harvard T.H. Chan School of Public Health sugiere agregar el vinagre una vez que el agua está caliente, pero antes de que las legumbres se hayan ablandado por completo. De este modo, se logra una cocción más uniforme y nutritiva, algo especialmente útil cuando se preparan grandes cantidades.

Tips prácticos para usar vinagre en la cocción de legumbres

- Añadir entre 1 y 2 cucharadas de vinagre por litro de agua.

- Incorporarlo cuando los granos comiencen a ablandarse.

- En caso de no contar con vinagre de manzana, el vinagre de arroz es una buena alternativa.

Incorporar vinagre de manzana durante la cocción de las legumbres no solo mejora su sabor y textura, sino que también contribuye a una mejor digestión, optimiza la absorción de nutrientes y extiende la vida útil de los alimentos. Un simple gesto con múltiples beneficios.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
3

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
4

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
6

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Más Noticias
Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Cuál es el tipo de alimento que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Cuál es el tipo de alimento que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Comentarios