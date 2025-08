Ulises Rosell: “‘Presente continuo’ es una película sobre el amor”

- No tomo distancia; al revés, me parece que lo interesante de la película fue que permite estar muy adentro de una relación de hecho. Hice casi todos los rubros técnicos de la película, no sólo por razones económicas, sino también porque la estrategia de la apuesta que había que hacer era no interferir, era tratar de reproducir la intimidad que de golpe puedo tener a las cuatro de la mañana cuando se despierta mi hijo y sé que suceden ciertas cosas en el ámbito en la casa familiar que de golpe está buenísimo mostrar. Captarlas así como están y pasan son cosas que no podrían ocurrir si uno estuviese cargando con un equipo técnico o no sé, buscando determinadas condiciones ideales para filmar. Me parece que esos pequeños momentos son los que le dan un poco el espíritu a la película, creo que no se trata para nada de ser objetivo sino todo lo contrario.