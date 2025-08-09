Invierno 2025: la tendencia que reemplaza al maquillaje y realza la mirada sin esfuerzo

En plena temporada de invierno, cuando la piel se vuelve más sensible y los días más fríos invitan a simplificar las rutinas, surge una tendencia que conquista a cada vez más personas: realzar la mirada sin necesidad de maquillaje diario. La propuesta apunta a lograr ojos definidos, expresivos y elegantes sin recurrir todos los días a la máscara, el delineador o las sombras.
Dos técnicas son las protagonistas de este boom de belleza:
- Extensiones de pestañas: también llamadas pestañas postizas individuales, son ideales para quienes buscan un efecto glamoroso y dramático. Brindan volumen y profundidad desde que una se despierta, con resultados que pueden mantenerse varias semanas.
- Lifting de pestañas: un procedimiento no invasivo que curva, levanta y define las pestañas naturales, logrando un efecto “abierto” y fresco que puede durar hasta ocho semanas. Es la opción perfecta para quienes prefieren un look más natural y de bajo mantenimiento.
Ambas alternativas comparten un beneficio clave: despedirse del maquillaje diario, ahorrar tiempo y lucir un estilo impecable todo el día. Además, reducen la necesidad de aplicar y remover productos cosméticos, lo que disminuye el riesgo de irritaciones o alergias, algo especialmente valorado durante el invierno.
El fenómeno no tardó en ganar popularidad en redes sociales. Influencers y celebrities muestran sus resultados antes y después, multiplicando el interés por estas técnicas que combinan estética y practicidad. Otro punto a favor es su adaptabilidad: existen estilos voluminosos y dramáticos, otros más sutiles y naturales, con acabados definidos o difusos. Los profesionales especializados suelen ofrecer un asesoramiento personalizado para elegir la curva, el largo y la densidad que mejor se ajusten a cada tipo de ojo y rostro.
Con esta tendencia en auge, la belleza natural y el minimalismo ganan terreno, marcando un cambio en las rutinas estéticas: menos maquillaje, más practicidad y resultados duraderos. Un cambio que promete quedarse más allá del invierno.