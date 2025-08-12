¿Podés identificar qué imagen es real? Microsoft desafía a desenmascarar a la IA

¿Podés distinguir una foto real de una creada por la inteligencia artificial (IA)? Microsoft cree que no es tan sencillo y decidió comprobarlo con un experimento global. La compañía lanzó un concurso en línea que reta a miles de usuarios a identificar el origen de distintas imágenes, y revela hasta qué punto la tecnología y la percepción humana se ponen a prueba mutuamente.