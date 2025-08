Desafíos de tener IA y celulares en la educación

A menudo se da cuenta de los diferentes desafíos que se presentan con el uso constante de los celulares en las aulas, como por ejemplo la reciente decisión de Salta de atenuar la utilización de teléfonos móviles y de prohibir la comunicación digital directa entre docentes y alumnos a través de Whatsapp, tras varios casos de grooming y mal uso de dispositivos. “Un estudio reciente de Unicef señala que el 95% de los chicos de 9 a 17 años tiene un celular con conectividad (...) Esto ya está en nuestras escuelas y nosotros todavía no hemos logrado transformarla en nuevas habilidades, no digo digitales, sino de convivencia en el entorno digital. Habilidades de pensamiento crítico para evaluar qué información de la que circula en el mundo digital es valiosa y qué me sirve, por ejemplo cómo reconocer una ‘fake new’ (noticia falsa)”, dijo Steinberg, que advirtió que los especialistas dicen que los caminos de prohibición siempre son cortos, y citó el caso de Mendoza donde, explicó, la limitación no funcionó.