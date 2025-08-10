Test del escalón de Harvard: la sencilla prueba que mide tu capacidad aeróbica

Precauciones antes de hacerlo

Aunque es una prueba simple, no todos pueden realizarla sin supervisión. Las personas con enfermedad cardiovascular conocida o sospechada, hipertensión no controlada o problemas articulares deben contar con autorización médica. En casos de sobrepeso u obesidad, se aconseja reducir la altura del escalón y la duración del test. Además, es importante hacer un calentamiento previo y contar con supervisión si no se tiene experiencia en evaluaciones de esfuerzo.