La oportunidad de conocer a fondo a la primera médica argentina

Nacida en Buenos Aires en 1859, Grierson se enfrentó desde joven a la resistencia de un sistema que no contemplaba a las mujeres en el ámbito científico. En 1883 logró ingresar, no sin dificultades, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, una institución que entonces no admitía fácilmente mujeres. Allí debió enfrentarse no solo a los contenidos académicos sino también a los prejuicios de profesores y compañeros.