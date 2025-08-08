Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos

La inseguridad aparece como un factor clave. Según una encuesta de Verisure Argentina, el 55% de los argentinos siente que su barrio está más peligroso que el año pasado. Y aunque ese número bajó el 10% respecto de 2024, las experiencias traumáticas dejan marcas: más de la mitad de quienes sufrieron un robo confesó haber instalado sistemas de seguridad después del hecho. Sentirse protegido, explican los expertos, ayuda a bajar el nivel de alerta y facilita el sueño.