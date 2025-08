El ex Gran Hermano contó cómo perdió todo por una difícil adicción

El ex Gran Hermano narró cómo, en cuestión de días, pasó de ganar dinero a ser víctima de su adicción: “La máquina estaba configurada para jugar con 10 pesos, pensé, ya está, perdí todo. Pero gané una buena plata en dos o tres días y me envicié. Vendí el home, la cama y no me quedó un sope. Llamaba a mi viejo, que era encargado de edificio, para pedirle 5 pesos para comer un sánguche”.