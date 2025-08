El imperialismo yanqui sos vos

¿Y me preguntas qué es el imperialismo, mientras clavas en mi pupila tu pupila marrón? Es lo que pasa cuando las ideas son lo último en llegar a la cabeza: lo primero es la palabra, está claro. Y como llega, sale. De una turbia y contaminada manera, porque algo raro está pasando con el habla cotidiana, pero también con eso de escuchar, leer, y sobre todo pensar, actividades en franca decadencia. Antes existía el ejercicio cotidiano del pensamiento en los llamados «tiempos muertos»: de soledad y aburrimiento, de reflexión, de divague, de imaginación y de espera. Ahora esos tiempos se ocupan con el celular, nuestro principal instrumento colonizador. Hemos perdido práctica, y los resultados están a la vista: nos los recuerdan año a año las diferentes pruebas y mediciones, y las campañas del Consejo Publicitario Argentino. Así y todo, poco nos escandalizan estas calamidades, y lo peor es que son pocos los que se escandalizan, y llegará el día en que no se escandalice nadie por la incomprensión lectora, porque ya no habrá nadie que seriamente pueda considerarse lector, y nadie capaz de escuchar de verdad al otro, ni de decir nada con cierta meridiana coherencia.