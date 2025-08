Escritores ex redactores de publicidad

Pero, he aquí que, recién hace unos días, veo -de verdad- una vitrina donde se exhiben envases de productos que ya no existen (como botellitas de Bidú, fósforos Ranchera, jabones Corona) y otros objetos antiguos de la vida cotidiana. Y, esta vez, mis ojos se detienen en un cenicero de hojalata que tiene inscripto un slogan: MEJOR UN CINZANO. Algo raro me pega como un rayo. Me suena conocido. “Pero si ese slogan es mío, lo inventé yo!” pienso. Hago memoria. Hace más de 50 años, yo era una de la redactoras creativas de la cuenta de Cinzano para la Agencia de Publicidad Solanas (ex Grant Advertising). Vuelven a mi mente los 20 años que trabajé como redactora de publicidad, en diversas agencias. Era mi ganapán, un buen recurso en aquellas épocas donde - si bien tenía que cumplir horarios, tener jefes e “incendios” y corridas de último momento- la pasaba bien las más de las veces. Estaba rodeada de gente talentosa, divertida, inteligente, graciosa.