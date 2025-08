¿Argentina potencia?

El libro se apoya en un riguroso método histórico de investigación y está narrado con una agilidad periodística que la desacartona y ameniza; no presenta especulaciones y clarifica los motivos casi indiscutibles y consensuados de nuestro fracaso. Muchnik nos invita a asumir los errores históricos, las causas de muchas de nuestras desgracias, para encontrar un sendero que nos lleve a un destino más auspicioso. Se trata, en suma, de un libro altamente recomendable, que contempla aquellos errores que no debemos repetir, y que si bien ya han sido analizados en otros estudios, aquí son abordados de manera sintética y llana, y no, por ello, superficial ni ligera.