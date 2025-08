Tropiezos y suspicacias con el dólar: los mercados felices, pero ¿quién paga la fiesta?

Desde el Gobierno, se justifica que el uso explícito del término por parte del Presidente, lejos de ser lapsus, ha sido una manera de decir que el control no requiere ocultamiento, sino dominio de la escena y que nombrar el riesgo se vuelve una forma idónea de gobernarlo. Toda una teoría que el mercado no compra, desde ya, porque trata de instalar que la volatilidad no requiere blindaje, sino adaptación narrativa, que el mercado se doma con sobreactuación de coherencia y no con seriedad y reformas y que la confianza se construye con relato y no con arquitectura macro. Parece muy rebuscado como argumento.