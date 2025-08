El clima ayudó a la caída del carbón de la caña de azúcar

La prevalencia de carbón observada en los cañaverales de Tucumán durante esta campaña alcanzó un 28,1%, lo que representa una disminución significativa, respecto de campañas anteriores. Este menor nivel de la enfermedad puede atribuirse a las condiciones climáticas predominantes. El desarrollo del carbón de la caña de azúcar requiere temperaturas cálidas (de 25° C a 30° C) y de períodos de sequía. Si bien la campaña 2024/2025 se caracterizó por presentar temperaturas medias cercanas a los 24° C, las precipitaciones registradas entre octubre y noviembre fueron superiores a los promedios históricos, lo que limitó que la enfermedad se manifieste en bajos niveles.