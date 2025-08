Nuevo fallo sobre la ciudadanía italiana: ¿cómo podría beneficiar a los descendientes de argentinos?

Un caso particular que sentaría precedentes

La Corte Constitucional tomó postura ante la reforma que especifica el límite de dos generaciones y donde los italianos nacidos en el exterior no transmitirán automáticamente la ciudadanía a sus hijos. En una sentencia reciente, que sin embargo no invalida la Ley 74 ni la reforma aprobada, los magistrados se pronunciaron sobre la constitucionalidad del límite generacional impuesto por la nueva normativa. Lo hicieron al evaluar un caso particular presentado por un bisnieto de italiano, cuyo pedido de ciudadanía había sido rechazado en función de los nuevos criterios.