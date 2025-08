La inflación de julio en la Argentina rondaría el 1,9%

Como puntos destacados de la dinámica de precios en julio aparecen factores estacionales (vacaciones escolares y aguinaldo), algunas subas en precios regulados (combustibles y servicios públicos) y una serie de eventos que incrementaron la incertidumbre y golpearon la demanda de pesos: el fallo negativo por la causa YPF, la aprobación en el Congreso de un paquete de reformas que compromete el equilibrio fiscal y la volatilidad cambiaria tras el vencimiento de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). “Esa volatilidad no se trasladó a los precios, lo que permitió que el IPC volviera a estar por debajo del 2%. No obstante, hay que ser prudentes. La suba del tipo de cambio señala que está habiendo presiones a la depreciación del peso, y que no se corrigen se pueden empezar a notar en otros precios de la economía”, señala Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación. Agregó que “la demanda de pesos fue cayendo por motivos estacionales y por la suba en la incertidumbre, por lo que es lógico que para equilibrar el valor de la moneda haya que retirar parte de la oferta que hoy está circulando. El gobierno tiene los instrumentos para hacerlo. No obstante, tampoco se puede ignorar que cada señal que la dirigencia política da en contra del equilibrio fiscal y del proceso de reformas, como fueron los proyectos aprobados en el Congreso nacional hace unos días, golpea la credibilidad en el país y hace más difícil la tarea”.