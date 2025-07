Fernando Ruiz: “Las ideas distintas permiten la discusión democrática”

Además, Ruiz explicó un concepto al que se refiere como “cinismo informativo”. “Se trata de quienes escuchan habitualmente a ciertos periodistas, pero no les creen. ‘Los escucho porque los escuchan todos, entonces tengo que estar en contacto; pero yo me pongo tantos filtros que no creo mucho de lo que dicen’. Las sociedades se acostumbran a un consumo de esa forma, una especie de cinismo informativo, entonces se convierte en todo relativo. Cuando contás mal los problemas, se resuelven mal los problemas”, señaló.