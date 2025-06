Fernando Ruiz: “Cuando las instituciones funcionan muy mal, atacan al periodismo”

- Depende, porque la pauta pública puede generar una dependencia de un actor que exige una línea editorial o puede ser uno más de los ingresos de un medio que sirve para tener una especie de pluralismo de ingresos que le da independencia y economía. Así que depende. Y describo que en América Latina hay muchos medios que están muy controlados por la pauta oficial. Yo lo llamo “resonancia comprada”, que quiere decir que los gobiernos o los sectores políticos pagan para tener una visibilidad mayor. Lo que no necesariamente es influencia, porque puede haber resonancia, pero no consonancia. ¿Qué quiere decir consonancia? Que vos podés escuchar algo muy seguido en la tele, por ejemplo, hablan siempre del gobernador, pero eso no te genera ningún impacto, eso no hizo cambiar tu opinión. Eso no se puede comprar, la consonancia. Se puede comprar la resonancia, se puede comprar que la voz se escuche, pero no que esa voz se acepte.