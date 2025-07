Del apoyo al reclamo: Jaldo endurece su postura ante el Gobierno nacional

El mandatario tucumano insistió en que los gobernadores no están enfrentados al Gobierno nacional, sino que están haciendo reclamos legítimos. “Los ATN hoy llegan por goteo. Pedimos que se repartan como indica la ley de Coparticipación. Eso no es pelear, es plantear una metodología de recursos que son provinciales. El impuesto a los combustibles tiene destino específico: arreglar rutas. No se rompe el equilibrio fiscal con eso”, aclaró.