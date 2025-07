Bombazo en River: Gallardo pierde a una figura y prepara un cambio sorpresa contra San Martín

Hasta ese momento, Gallardo deberá probar variantes. Una de las alternativas es incluir a Juanfer Quintero, aunque el colombiano reconoció que todavía no está al cien por ciento desde lo físico. También aparece el nombre de Ian Subiabre, aunque todavía no suma demasiados minutos en Primera. Por el momento, Miguel Borja no figura entre los posibles reemplazos.