“Disfrutá el momento, mañana no estás”: la reflexión de "Locomotora" Oliveras sobre la vida y la muerte

Profunda y frontal, sostuvo que lo material no tiene valor frente a lo esencial. “Te lo dije una vez en una nota que me hiciste. La plata no te la ponen en el cajón, no te ponen un billete en el cajón, no te ponen ni el mejor reloj o el mejor anillo. Capaz que ni la mejor ropa te pone cualquiera. Entonces disfrutá el momento, el día a día. Mañana no estás, hoy estás. Hoy estás. Disfrutá lo que estás haciendo ahora que estás respirando. Estás escuchando la voz de alguien. Podés escuchar, podés ver, podés sentir. Tenés un corazón que late y cuando deja de latir, chau. Entonces disfrutá el día, pero sentí la vida”.