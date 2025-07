Oliveras soñaba con ser abogada, bailarina, cantante, karateca y astronauta: ¿por qué fue boxeadora?

Alejandra Oliveras nació en El Carmen, Jujuy. Ahí se crió. Cuando se convirtió en boxeadora su vida cambió. Obligada por sufrir violencia de género, "Locomotora" buscó algo que cambiara su realidad que, básicamente, la mantuviera con vida. "En realidad lo elegí porque no tenía otra, no tenía ni para comer. No podía estudiar y quería estudiar. Mi sueño era ser abogada, bailarina, cantante, karateca y astronauta, eso decía que iba a ser a los 12 años", contó en varias ocasiones.