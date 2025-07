La baja de las retenciones mejora la competitividad del agro

Pereda explicó también por qué históricamente no se logran eliminar del todo las retenciones, pese al argumento del sector de que sin ellas el Estado recaudaría más: “El sistema actual es perverso. Las retenciones se cobran por adelantado sobre ventas, no sobre ganancias. Representan entre 1,5 y 2 puntos del PBI. Sin crédito externo, para el gobierno son un ingreso clave, pero a la larga frenan la producción”. Respecto a las críticas del kirchnerismo, que acusaron al gobierno de “beneficiar a los ricos”, Pereda fue tajante: “El campo es el que te da de comer. Esto no son beneficios al campo, son medidas para reactivar la economía. Si a vos te sacan de tu actividad por culpa de estos impuestos, generás pobreza. Esta decisión busca generar riqueza para que después pueda llegar a todos”. También respondió a las dudas sobre el impacto inmediato de las medidas, debido a que la cosecha gruesa ya terminó. “Sí, es cierto que ya se vendió más de lo habitual por la baja temporal anterior, por eso ahora puede que no se note tanto. Pero este mensaje de que las retenciones bajan para siempre es fundamental. Genera confianza y cambia el ánimo del productor”, contestó. Según estimaciones del propio dirigente, si las retenciones fueran eliminadas del todo, la producción podría aumentar un 50%, lo que generaría cientos de miles de nuevos empleos en la cadena agroindustrial. “Hoy el campo y la agroindustria generan 2,6 millones de puestos de trabajo. Con esta medida podríamos sumar tranquilamente un 20% más. Es la energía que necesita el país para salir adelante”, destacó.