D’Onofrio confirmó que no será candidato a presidente de River: ¿quién será el reemplazo de Jorge Brito?

El ex presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, confirmó que no será candidato en las próximas elecciones del club. Explicó que, tras dos mandatos, es momento de dar un paso al costado para dejar lugar a nuevas generaciones. “No me voy a presentar como candidato porque yo creo que después de ocho años de haber estado, no hay que perpetuarse, hay que darle paso a los más jóvenes. Yo no creo en los salvadores, creo en los equipos, en grupos de gente”, expresó durante una entrevista radial.