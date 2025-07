Jaldo, en Simoca: “Menos pantallas y más identidad”

“No van a desaparecer”

El legislador Herrera resaltó el impacto económico y social del evento. “Hoy están trabajando 9.755 feriantes. Se activa todo el circuito comercial de Simoca: carnicerías, pollerías, almacenes, transporte, todos se ven beneficiados. Estas fiestas no son simples celebraciones, son motores de nuestras economías regionales y guardianes de nuestra identidad cultural. Cada vez vemos más niños y jóvenes bailando, tocando la guitarra o montando a caballo. Esa es la garantía de que nuestras tradiciones no van a desaparecer”, planteó el ex intendente.