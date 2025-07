Osvaldo Jaldo: "Tucumán necesita una representación a la altura de las circunstancias en el Congreso"

En una rueda de prensa, Jaldo subrayó que la unidad no debe limitarse al ámbito partidario, sino que debe trasladarse al plano institucional. “Estamos tratando de que nuestro espacio, Tucumán Primero, se mantenga unido. Pero esta unidad no solo debe manifestarse en actos como este, sino en el trabajo diario. Tucumán nos necesita a todos en acción, cada uno desde el rol que le toca cumplir. No se trata solo de unir al partido, sino de dialogar y alcanzar consensos institucionales”, expresó.