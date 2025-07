La esencia del mal

Finalmente, están quienes admiten que sí comprarían el texto maldito. Sus argumentos se agrupan en torno de los alegatos por la conciencia histórica. De que el asesinato sistemático de personas que profesaban la fe judía, de gitanos, de homosexuales, de discapacitados, de individuos de etnia negra y de etnia eslava, de prisioneros de guerra soviéticos, de seres humanos de nacionalidad polaca (aunque no fuesen judíos), de testigos de Jehová o de opositores alemanes (aunque fueran lo que el nazismo llamaba “arios”) no debe ser olvidada. Más aún: su memoria no puede ser imprecisa. De allí que aunque se trate de un texto despreciable y revulsivo, no puede ser obviado.