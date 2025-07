La vida de la primera santa judía

Frente a la masacre nazi y al nuevo Reich alemán, Edith albergaba grandes dudas: “Una y otra vez me esfuerzo, en vano, por el papel que jugamos los humanos en la historia del mundo. Hace algún tiempo me llamó la atención un pasaje del Evangelio de Lucas: `el hijo del hombre se va, como está decidido. Pero ¡Ay! de aquel que lo habrá de entregar`. ¿Acaso no tiene esto una aplicación universal? Somos nosotros quienes originamos los acontecimientos y quienes cargamos con la responsabilidad. Y, sin embargo, no sabemos lo que hacemos, y no podemos detener la historia del mundo, aun cuando fracasemos en ella”.