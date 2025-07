Examen crítico de la historiografía sobre la Alemania nazi

El catedrático británico discrepa con la conceptualización que Carl Friedrich y Hannah Arendt, entre otros, hicieron del Tercer Reich como totalitarismo. “El concepto de fascismo es más satisfactorio y amplio que el de totalitarismo para explicar el carácter del nazismo, las circunstancias de su nacimiento, la naturaleza de su gobierno y su lugar en el contexto europeo de entreguerras. Las similitudes con otros tipos de fascismos son profundas, no periféricas”, remarca. Admite, no obstante, que esas precisiones no vuelven incompatible la tipificación del nazismo como sistema totalitario.