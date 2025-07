Una Eva Perón “post mortem”, según María Rosa Lojo

El tercer momento, situado en Buenos Aires en 1977, se titula nuevamente “La madre”, donde “madre” esta vez alude a una mujer llamada Ema, que tiene una hija cuyo nombre es Julia y que ha sido apresada por personal de la dictadura militar. Del lugar donde vivía su hija, que ha sido destrozado por quienes la secuestraron, Ema rescata una muñeca que le habría pertenecido, donde reaparece la relación Eva/muñeca: “Es una muñeca antigua, de las que Eva mandaba regalar para el día de Reyes”. Asimismo, como serán algunos cambios que se crearán en la muñeca los que darán pistas a la madre sobre lo sucedido con su hija, se produce la aparición de una fantasmática Eva que pone la muñeca entre los brazos de Ema diciéndole: “–¿Querías saber qué fue de tu hija, no? Ya me agradecerás ese regalo. Pero no te espantes (…) No tengas pena, porque todo pasa”.