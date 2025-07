Las adicciones “sin sustancia”, otro desafío de la actualidad

“La ansiedad significa poner la mirada en el futuro y no disfrutar el presente”, define. Señala que la inmediatez promovida por redes sociales redujo la capacidad de atención. “Las charlas con adolescentes no deben durar más de 20 minutos”, comenta. Según explica, la ansiedad y el apuro permanente agotan emocionalmente. “El cansancio psicológico hace que la cabeza no descanse. Eso desencadena angustias, somatizaciones o intentos de suicidio”.