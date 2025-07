La interna peronista en Tucumán: “La unidad no debe ser fruto de imposiciones”

En esa línea, se indicó que “la unidad no podrá salir adelante si no se entiende que la democracia conlleva disensos y críticas. Necesitamos un gobierno que entienda que solo tiene un pedazo de la verdad, y que el que conduce persuade, no obliga”. “El peronismo surgió de la necesidad del pueblo, de su rebeldía, para ser el instrumento que permitió derrotar al intento más peligroso de la oligarquía de obtener el sometimiento de la dignidad de nuestro pueblo”, sostuvo.