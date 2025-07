La cruda declaración de un periodista partidario de Boca: "Riquelme está encerrado en su laberinto"

Claro, Boca es fútbol y es lo que mueve el amperímetro. Por eso, respecto a ese tema fue tajante: “Hay jugadores que no saben a qué juegan, ni por qué están. Se improvisa constantemente y eso es lo que más preocupa. No hay una idea clara de juego ni respaldo verdadero al entrenador. Lo de la Copa Argentina no fue una sorpresa. Atlético fue un equipo ordenado, que tuvo ideas claras y que supo jugar el partido. Mientras tanto, Boca no mostró ninguna de esas virtudes”.