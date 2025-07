¿Quién es Natasha Rey, la vedette uruguaya que asegura haber recibido fotos íntimas de Mauro Icardi?

Sin embargo, el escándalo siguió escalando. Juariu compartió capturas de posteos de Rey, quien subió una imagen con un emoji de payaso y mensajes dirigidos a la China, insinuando que también había recibido fotos comprometedoras de Icardi. Finalmente, Natasha Rey puso su cuenta de Instagram en privado, mientras Icardi volvió a expresarse públicamente con una burla: “Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo creíble. No me ofende, pero sean competentes, no baratitos”.