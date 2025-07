Qué hicieron la “China” Suárez e Icardi con las cosas que Wanda Nara dejó en Turquía

En “Mujeres Argentinas”, Méndez hizo su propio descargo por las publicaciones de Nara. “No sé por qué personaliza en mí, cuando no opiné ni difamé a nadie. Simplemente leí un documento que trajimos ayer (del Ministerio Público Tutelar). Cuando una persona dice la verdad y no dejás operar, no les gusta”, se defendió el periodista.