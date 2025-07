¿Cuál es el primer síntoma que tiene una persona con diabetes?

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Estados Unidos, la insulina, una hormona producida por el páncreas, es crucial para ayudar a la glucosa a ingresar en las células y ser utilizada como energía. Sin embargo, cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, no la utiliza adecuadamente, o no produce insulina en absoluto, la glucosa se acumula en la sangre, lo que puede llevar a serias complicaciones de salud.