El kirchnerismo presentó un proyecto para declarar "persona no grata" a Peter Lamelas

Declaraciones que generaron repudio

Durante su exposición ante el Comité de Relaciones Exteriores, Peter Lamelas expresó múltiples observaciones sobre la política argentina, la relación bilateral y el rol que pretende asumir como embajador. En un tramo de su alocución, afirmó: “El problema con Argentina es un problema multifacético. Hay 23 provincias, cada una con su propio gobierno. Y sus gobiernos podrían negociar con potencias extranjeras, con China u otros, para realizar proyectos en esa provincia en particular. Esto también puede generar corrupción por parte de China. Una de mis funciones como embajador sería viajar a todas las provincias y dialogar y establecer una verdadera colaboración con esos gobiernos. No solo con el presidente, no solo con el presidente Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo…”.