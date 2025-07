“Queremos convertir el colegio en un lugar donde los chicos estén unidos”

Candela asegura que liderar no siempre es fácil: “Al principio no me tomaban tan en serio, porque me veían como una compañera más. Pero con el tiempo demostramos que estábamos comprometidos”. Hoy, siente orgullo al ver que sus compañeros confían en ella para expresar inquietudes y resolver problemas. “Creo que lo que más me deja esta experiencia es resiliencia: aprender a levantarse cuando las cosas no salen como uno espera”, reflexiona.