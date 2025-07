“Queremos ser escuchados”: más de 500 estudiantes tucumanos debatieron sobre su presente

Eugenio Guyot, también de 17, asiste al Gymnasium y decidió participar en la comisión de género y derechos humanos: “Me interesaba la educación pública, pero ya había varios de mi colegio ahí, así que me sumé a género. Voy a una escuela humanista, donde hablamos de estos temas. Me parece importante compartir cómo lo trabajamos nosotros y escuchar otras miradas”, explicó. Además, reflexionó sobre la historia reciente del Gymnasium. “Yo soy parte de la primera promoción con mujeres. Hoy ya es una escuela mixta, pero al principio no lo fue. Vivimos de cerca ese proceso. Me gustaría llevar ese debate también”, dijo.